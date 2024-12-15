في بغداد.. انتحار رجل وإنقاذ آخر

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار رجل وإنقاذ آخر بحادثين منفصلين في .

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وقال في حديث لـ نيوز، إن "رجلا انتحر باسلوب شنق نفسه ضمن منطقة المعوقين التابعة لمنطقة الكمالية".

وأضاف أنه "تم انقاذ شاب بعد محاولته رمي نفسه من اعلى بناية ضمن منطقة الفضل بدافع الانتحار"، الى أن "سبب المحاولة طلب الزواج من فتاة وتم رفضه من قبل ذويها".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.