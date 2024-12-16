تحذير من حدوث "انجماد أرضي" وأجواء اليوم ستكون شديدة البرودة ليلاً

نيوز – محليات



حذرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، من حدوث انجماد أرضي في بعض المناطق خلال أوقات الليل والصباح، فيما أشار الى ان أجواء ليلة اليوم ستكون شديدة البرودة.