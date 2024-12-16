الصقيع يقتحم حقول الشرقاط ويحول مياه "المرشات" الى قوالب ثلج (فيديو)

ويظهر في الفيديو انجماد المياه داخل المرشات الخاصة بسقي المزروعات في الحقل، بفعل درجات الحرارة المنخفضة التي ضربت المنطقة.



وأعلنت هيئة الانواء أن عددا من المحافظات من بينها الدين انها ستشهد درجات حرارة تحت الصفر عند الليل والصباح الباكر، بفعل موجة باردة اقتحمت أجواء .