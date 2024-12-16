العراق يعتزم إبرام اتفاقيات دولية لتبادل المحكومين

وقال مدير قسم الإعلام في الوزارة الساعدي إن "الوزارة تسعى لتعزيز العدلي الدولي عبر اتفاقيات تتيح نقل المحكومين الأجانب إلى بلدانهم لقضاء مدة العقوبة"، إلى "قرب استكمال إجراءات اتفاقية تبادل المحكومين مع أذربيجان، نظراً لوجود عدد من المحكومين من هذه الجنسية داخل السجون العراقية".وأضاف أن "هذه الاتفاقيات تهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، وتوفر بيئة أفضل للمحكومين عبر تمكينهم من قضاء عقوباتهم بالقرب من أسرهم"، مبيناً أن "قضية الأطفال المرافقين للسجينات الأجنبيات تشكل تحدياً إنسانياً يتطلب حلولاً قانونية دولية، نظراً لوجود العشرات من الأطفال من جنسيات أجنبية داخل السجون الإصلاحية، وهو ما تعمل الوزارة على معالجته عبر تعزيز الدولي".