لماذا الادوية المهربة تُخيم على أسواق العراق وبأسعار مضاعفة؟.. نائب يكشف للسومرية

وقال الغرابي في حديث للسومرية نيوز، إن "العلاج يمر بعدة مراحل منها اقرار العلاجات وثم فحص العلاجات وبعدها يتم تداول هذه العلاجات في الصيدليات، كما ان موضوع إقرار العلاجات يأخذ وقت معين في وزارة وتعني الإجراءات الإدارية ولدينا مشاكل في موضوع فحص العلاجات ويتم فحص العلاج في ولدينا أيضا مركز في النجف والبصرة، الى انه قبل 50 يوما زارت النيابية مركز النجف وتم افتتاحه بنسبة 50% وماضي العمل بتسهيل إجراءات الفحص".وأضاف، "نلاحظ بين فترة واخرى بعض العلاجات تفقد من مع دخول علاجات منتهية الصلاحية وننظر الى هذا الموضوع بدقة وجميع المؤسسات لا تستطيع شراء أي علاج إذا لم يكن مقر ومفحوص".وبين عضو النيابية ان "عدم وجود العلاجات المفحوصة يؤدي الى اضطرار الصيدليات بجلب علاجات مهربة غير مفحوصة والبعض منها غير مقره موجودة في الصيدليات وتصل هذه العلاجات الى أسعار مضاعفة".وأشار الى ان "المخصصات المالية من قبل وزارة المالية تم ايقافها واليوم تعاني جميع المؤسسات بنسب الصرف وبالتالي لا توجد لدينا سيولة مالية رغم شراء بعض المؤسسات العلاج بالدين لكن اليوم توقفت المذاخر والمكاتب العلمية وكذلك الصيدليات ببيع هذا الادوية لخوفهم من عدم استلام المبالغ المالية للبضاعة".واكد باسم الغرابي ان "هذه المشاكل كان يجب ان تحل بقانون الضمان الصحي الذي تم تشريعه في الدورة الانتخابية السابقة وحاليا في طور ان يطبق بصورة كلية وقبل فترة تم إحالة قانون الضمان الصحي الى شركات تقوم بأتمتة هذا النظام والضمان الصحي بصورة كاملة من حيث العلاج ومن بداية دخوله للحدود وتتبعه الدوائي الى حين اقراره وفحصه ومن بعدها استهلاكه لدى المواطنين وأيضا يكون مسعر ضمن التسعيرة الدوائية".