نيوز – محليات



أصدرت الإدارية العليا، اليوم الاثنين، امرا قضائيا بإلغاء الامر الولائي الذي تقدمت به اطباء الاسنان والذي طالبت به بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن "الفلر" و"البوتكس" و"الميزوثرابي" او المواد الاخرى المستخدمة في مجال التجميل من قبل اطباء الاسنان كافة.





الوثيقة ادناه: وبحسب وثيقة نشرها المتحدث باسم وزارة سيف البدر، فان الإدارية العليا اصدرت امرا قضائيا بإلغاء الامر الولائي الذي تقدمت به اطباء الاسنان والذي طالبت به بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفلر والبوتكس والميزوثرابي او المواد الاخرى المستخدمة في مجال التجميل من قبل اطباء الاسنان كافة.الوثيقة ادناه:

