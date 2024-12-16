انفجار صهريج على طريق كوير – أربيل (فيديو)

وقال المراسل، إن "حادث مروع وقع على طريق الكوير - بانقلاب شاحنة محملة بالمشتقات النفطية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها بشكل كامل".وأشار المراسل الى أن "السائق توفي على الفور جراء الحادث، في حين باشرت فرق الدفاع المدني بالتدخل لإخماد الحريق ومنع انتشاره إلى المناطق المحيطة، كما حضرت فرق المرور للتحقيق في ملابسات الحادث وضمان سلامة السير على الطريق".