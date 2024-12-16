بيان رسمي بشأن سجن الناصرية المركزي

نيوز – محلي

أصدرت محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بيانا بشأن سجن الناصرية المركزي.

وقال محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي في بيان ورد لـ نيوز ان "سجن الناصرية المركزي "الحوت " مؤمن ومحكم تماماً وغير قابل للاختراق".

وجاء ذلك خلال رعايته أعمال المؤتمر الأمني، بحضور رئيس اللجنة في مجلس احمد الرميض، وقائد شرطة اللواء ق خ نجاح ياسر العابدي، وكافة الجهات المشتركة بتأمين السجن .

واضاف أن "السجن مؤمن بمختلف الأماكن من الداخل والخارج، وان كافة الطرق المؤدية اليه مؤمنة تأمين كامل بالاشتراك مع القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "الأمور طبيعية وان السجن فيه كافية وكبيرة من الحمايات مؤكداً في الوقت ذاته أن كل ما يثار من كلام بشأن إمكانية استهدافه غير صحيح".

من جانبه، اشار الى ان "المؤتمر يأتي استكمالاً للمؤتمرات التي عُقدت وحضرت كافة الجهات المشتركة بحماية السجن"، لافتاً الى "مناقشة جميع القضايا المتعلقة بأمن سجن الناصرية المركزي".

واكد ان "السجن مؤمن بتعزيز القوة المساكة وسيبقى عصي على كل من يحاول العبث بأمن واستقرار المحافظة".