كربلاء تشمل فئة جديدة بقطع الأراضي السكنية

وقالت في بيان، "في مبادرة الاولى من نوعها على مستوى البلد، محافظ الخطابي يوافق على شمول مهندسي النظافة بقطع اراضي سكنية".

وأضاف البيان أن "المحافظ التقى بعدد منهم واشاد بجهودهم الكبيرة اثناء الزيارات المليونية والايام الاعتيادية من السنة والتي جعلت من انموذجا في النظافة والتميز"، معتبرا أن "قطع الاراضي هي استحقاق لهم ضمن خطة تعدها بشمول اكبر عدد من الشرائح بقطع الاراضي السكنية".