مخاطبة البنك المركزي مباشرة.. منصة شكاوى للمواطنين ضد "سلبيات المصارف"

وقال البنك، انه يعلن إطلاق منصة "إدارة الشكاوى للمواطنين" يأتي تماشياً مع الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك في عملية التحول الرقمي لاستقبال الشكاوى المقدمة من قبل الجمهور، بما يخص تعاملاتهم مع القطاع المصرفي وتقديم الخدمات والإبلاغ عن الحالات السلبية، وتعزيز الدور الرقابي لهذا البنك.ونبَّه البنك المركزي العراقي، الجمهور إلى أمكانية تقديم الشكاوى، انطلاقاً من يوم الاحد الموافق 5/1/2025 عبر الموقع للبنك في نافذة منصة الشكاوى، او من خلال منصة أور الحكومية، أو الرابط الإلكتروني التالي :https://complaint.app.cbi.iq/