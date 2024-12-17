مراهق يشنق نفسه داخل منزله في بغداد

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن مراهقا اقدم على شنق نفسه داخل منزله في .

وقال لـ نيوز، ان "مراهقا تولد 2010 اقدم على شنق نفسه بواسطة حبل على رقبته داخل منزله ضمن منطقة حي البتول شرق بغداد". وأضاف ان "قوة امنية طوقت الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته لوجود شكوك بانتحاره".

