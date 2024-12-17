وزير التربية يلتقي شيوخ عشائر الأنبار وسط إشادة بجهوده ودعمه للعملية التعليمية

وقال مراسل نيوز، إن شيوخ العشائر أشادوا بالجهود التي تبذلها وزارة التربية بقيادة الوزير لتطوير العملية التعليمية، مؤكدين أن هذه الجهود تشكل خطوة مهمة نحو بناء جيل متعلم ومؤهل لمواجهة تحديات المستقبل.كما أكد شيوخ العشائر دعمهم لمساعي الوزير في النهوض بالقطاع التربوي، مشددين على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى البيئة التعليمية وتطوير أداء المؤسسات التربوية.من جانبه، ثمن وزير التربية زيارة الوفد، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتوفير بيئة تعليمية أفضل وتحقيق تطلعات في قطاع .