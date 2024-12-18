الجنائية المركزية: الإعدام بحق قاتل ضابط يعمل في مديرية مكافحة المخدرات

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "المدان والذي يعمل بتجارة المخدرات قام بإطلاق على مفرزة امنية مكلفة بأمر القبض عليه اثناء مداهمة منزله مما أدى الحادث إلى قتل الضابط في محافظة ذي قار– قضاء البطحاء".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 30/أولا وثالثا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".