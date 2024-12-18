افتتاح مجسر الصدرين

نيوز – محلي

افتتح وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، بنكين ريكاني، اليوم الأربعاء، مشروع مجسر الصدرين في السماوة.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ نيوز، أن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، افتتح أثناء زيارته محافظة المثنى، مشروع مجسر الصدرين في السماوة، بحضور محافظ المثنى مهند العتابي".

وأضاف البيان، أن "المشروع يتكون من جسرین رئيسين يتفرع منهما (7) محاور ، ويبلغ مجموع أطوال المجسرات أكثر من (3) كم"، مبينا أن "المشروع يضم شوارع خدمية ومناطق خضر أسفل المجسرات".

وتابع أن "المشروع يربط عدداً من الشوارع الرئيسة وهي (طريق - الناصرية، الكراج، المحافظة، الشيخ مهدي)، وسيسهم في فك الاختناقات للمرورية ودعم انسيابية الحركة داخل شوارع السماوة ومحاورها الفرعية".