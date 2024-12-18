مطالبات بالتحقيق في وزارة الداخلية.. الكشف عن فساد كبير: 250 منتسبا يتقاسمون 20 كغم طماطم

نيوز – محلي

كشفت والدفاع النيابية، اليوم الأربعاء، عن شبهات فساد في ملف ارزاق منتسبي الداخلية، مشيرة الى ان "250 منتسبا يتقاسمون 20 كغم طماطم".

وقال رئيس اللجنة كريم عليوي المحمداوي في بيان موجه لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري وورد لـ نيوز، "لمقتضيات المصلحة العامة ولكثرة المناشدات الواردة الينا من منتسبي وزارتكم الموقرة (شؤون السيطرات، افواج الطوارئ) حول الارزاق والية التوزيع المجحفة بحق المنتسب وعدم تناسب الوجبة مع اجهاد المنتسب بحيث ان الكمية قليلة جدا (250 فردا يتقاسمون 20 كيلو من الطماطم)، رغم استقطاع مبالغ مالية كافية لتوفير وجبات جيدة والبعض الاخر منها غير للأكل بحيث لا يوجد تنوع في المواد والاعتماد على نوعية واحدة او اثنتين".

وطالب "بأجراء تحقيق سريع وعاجل وتزويدنا بتفاصيل ومدته والشركة المتعاقدة مع الوزارة".