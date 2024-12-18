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الأنواء الجوية: ترقبوا ما بعد موجة البرد في العراق
محليات
2024-12-18 | 13:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
19,695 مشاهدة
السومرية
نيوز – محلي
أصدرت هيئة الانواء الجوية، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاتها بشأن حالة الطقس في البلاد.
وقالت
الهيئة
في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لدى قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا مساء اليوم تشير الى صفاء اجواء مدن البلاد عدا جنوب غرب حيث تتواجد سحب عالية ومتوسطة، مع درجات حرارة متدنية تم تسجيلها صباح ونهار هذا اليوم الاربعاء طبقا لمحطات الرصد الجوي".
وأضافت "اعتبارا من ساعات نهار ومساء يوم غد الخميس تندفع السحب من جهة غرب البلاد معلنة عن بداية حالة
جوية
ممطرة بشكل متفاوت في عموم المدن، ترتفع معها فرص هطول الأمطار الرعدية التي تبدأ مساء او ليل الخميس على
الانبار
ثم يمتد تباعا خلال ليل الخميس ونهار
الجمعة
ليشمل كافة المدن بشكل متفاوت ما بين خفيف الشدة الى معتدل".
وذكرت ان "تأثير الحالة الممطرة لن يستمر طويلا، اذ ستنتهي سريعا خلال ليل
الجمعة
وصباح السبت"، لافتة الى ان "هناك فرصا واردة للغزارة خلال فترة التأثير تشمل ( السليمانية وكركوك واربيل وشمال ديالى) والمدن الاقل فرص بالامطار خلال فترة تأثير الحالة حسب التوقعات ( ميسان ودهوك وجنوب الانبار)".
وأكدت انه "مع تقلبات الرياح والطقس نهار يوم الخميس، ينتهي تأثير الموجة الباردة التي أثرت على عموم مدن البلاد ومعها يبدأ الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة لكن الأجواء تستمر شتوية على العموم وشعور متفاوت بالبرودة ما بين النهار والليل".
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