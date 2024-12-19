محكمة جنايات الكرخ: كشفنا ضباطاً اختلسوا 16 ملياراً من رواتب المنتسبين

وقال رئيس الثالثة في جنايات الكرخ، محمد سلمان، خلال تصريح نشره مجلس القضاء، إنه "تم الكشف عن مجموعة من الضباط في أحد الأجهزة الأمنية الذين اختلسوا مبالغ تصل إلى 16 مليار دينار، كما كشفنا عن مدير عام مزور وثيقة التخرج وأصبح مديرًا عامًا لعدة سنوات".وأضاف، أن "مكافحة الفساد ليست مجرد كلام فقط، حيث يبدأ دور بعد ارتكاب الجريمة"، مؤكداً أن "أغلب قضايا الفساد هي عمولات سابقة أو اتفاقات أو اختلاسات تتضمن جرائم".وأشار إلى، أن "العراق يتعامل بالنقد، لذلك توجد صعوبة في ملاحقة جرائم الفساد، وتتبع الأموال ومعرفة مصدرها".