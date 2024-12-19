بحوزته 200 ألف حبة.. السجن المؤبد لتاجر مخدرات في الانبار

وذكر المركز الإعلامي لمجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته 200 ألف حبة نوع كبتاجون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".