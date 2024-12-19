رسمياً.. فصل إدارة المطارات عن الملاحة الجوية (وثائق)

وقرر مجلس الوزراء، قبل أيام، فصل المطارات العراقية عن العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، وربطها بوزارة النقل، كما قرر تعديل اسم الى (الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية)، وحذف نشاط المطارات منها.

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