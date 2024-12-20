المرور العامة تصدر توجيهات للسائقين أثناء هطول الامطار

ووفق توضيح صادر عن المديرية جاءت النصائح كالآتي:*خفف السرعة لتجنب الانزلاق والحوادث.*حافظ على مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك.*تأكد من أن مساحات الزجاج تعمل بشكل جيد.*استخدم الإضاءة المناسبة لتكون مرئيًا وواضحًا.*تجنب التوقف المفاجئ أو التسارع المفاجئ.*لا تقم بقيادة السيارة في المناطق التي قد تكون مغمورة بالمياه.*قم بفحص الإطارات والتأكد من كفاءتها قبل القيادة في ظروف ممطرة.