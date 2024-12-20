بينها القتل والمخدرات.. القبض على 6 مطلوبين بقضايا متنوعة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "شنت مفارز قيادة شرطة بابل، بالتعاون مع الأخرى، خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة عمليات أمنية شملت مختلف المناطق والسيطرات الرئيسية في المحافظة، وذلك بهدف تعزيز والاستقرار ".واضافت ان "العمليات اسفرت عن القبض على 6 مطلوبين بجرائم جنائية ومخالفات قانونية أخرى، بينهم متهم بجريمة قتل، وآخر متهم بقضية مخدرات، كما تم تسجيل 78 مخالفة مرورية".