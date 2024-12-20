عنكاوا في عيد الميلاد.. أجواء عائلية دافئة وتقاليد صناعة الكليجة (صور)

بلدة عنكاوا تعيش أجواءً استثنائية مع اقتراب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، حيث تستعد العائلات لاستقبال هذه المناسبات بروح مميزة تجمع بين التقاليد العريقة والفرح العائلي.

وتبرز صناعة الكليجة داخل المنازل، كأحد أهم التقاليد التي تتوارثها الأجيال.



وتتجمع العائلات حول طاولات العجين، حيث يشارك الجميع في إعداد هذه الحلوى التقليدية المحشوة بالتمر أو الجوز، والتي ترمز إلى الكرم والبهجة في هذا الموسم.

تُملأ البيوت برائحة الكليجة الزكية، التي تضيف لمسة من الحنين والدفء لأجواء الاحتفال.



في هذا السياق، قامت قناة بزيارة عدد من المنازل في عنكاوا، حيث التقت بالعائلات التي تحدثت عن فرحتها بتحضير الكليجة واستقبال الأهل والأصدقاء. كما وثقت القناة لحظات التحضير والتقاليد العائلية عبر صور مميزة عكست روح المحبة والاحتفاء بهذه المناسبة.



وتستمر عنكاوا في الحفاظ على هذه العادات الفريدة التي تجعل من عيد الميلاد ورأس السنة مناسبة تجمع بين التراث والفرح العائلي في أجواء من السلام والمحبة.