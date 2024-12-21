وزير العدل يوجه بالإسراع باستكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة عمل الدوائر العدلية، ترأس وزير العدل شواني اجتماعًا ضم الكوادر الإدارية المتقدمة في دائرة التسجيل العقاري، تخلل الاجتماع مناقشة عدد من المهمة التي تهدف إلى تطوير عمل الدائرة، وإيجاد الحلول للمعوقات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين".وبحسب الوزارة، وجه شواني بـ"الإسراع في استكمال إجراءات أرشفة السجلات العقارية باستخدام أحدث الوسائل التقنية، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية بهدف الحفاظ على الأملاك العامة والخاصة من التلاعب والتزوير. كما وجه شواني بضرورة استكمال نصب كاميرات في جميع المديريات وربطها بالدائرة العامة، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والحد من الممارسات اللا قانونية، اضافة الى التأكيد على دائرة الضريبة برغبة الوزارة في فتح مكاتب لها في دوائر التسجيل العقاري مما يسهم في تقليل الروتين والسرعة في انجاز المعاملات العقارية" .وأكد الوزير، على "أهمية متابعة عمل المشكلة لتدقيق الحسابات المالية، لما لذلك من دور في الحفاظ على المال العام، اضافة الى ضرورة تقديم تقارير دورية حول وضع الأبنية التابعة للدائرة وتطوير البنى التحتية في المديريات كافة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الرامية إلى تحسين مستوى الخدمات، مكافحة الفساد، وتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية".