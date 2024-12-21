فتح تحقيق في الخطوط الجوية العراقية

وجه وزير محيبس السعداوي، اليوم السبت، بتشكيل تحقيقية في الخطوط العراقية.

وذكر بيان لوزارة النقل، ورد لـ نيوز، أن "وزير محيبس السعداوي وجه بتشكيل تحقيقية في الخطوط العراقية؛ بسبب تأخر رحلة - أنقرة".