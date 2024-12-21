مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث في البصرة

أفاد مصدر محلي، السبت، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير في محافظة .

وقال في حديث لـ نيوز، إن " حادث تصادم وقع، مساء اليوم، بين عجلتين على طريق مزارع اللحيس باتجاه طريق القديم".