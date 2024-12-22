اللجنة الوطنية تنهي إعداد مشروع قانون "الجرائم الدولية".. ماذا يتضمن؟

وقال رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في الغراوي، إنَّ "اللجنة أعدت مشروع قانون الجرائم الدولية، وأجرت العديد من الحوارات البناءة مع السلطة القضائية والمؤسسات والخبراء والمختصين لإنضاجه".وأشار إلى أنَّ اللجنة أنهت مشروع وتم تقديمه إلى مجلس وهو في طور إرساله إلى مجلس لغرض تشريعه، منوهاً بأنه سيُسهم في سدِّ الخلوِّ التشريعي في مجال الدولي الإنساني، لاسيما في وصف الجرائم الدولية، فضلاً عن إعطاء الصلاحية والأُطر الكاملة بالنسبة للقضاء الوطني لإتاحة الفرصة للنظر بالجرائم التي حصلت في استناداً إلى هذا .وبيَّن الغراوي، أنَّ اللجنة هي الجهة الاستشارية للحكومة في مجال تطبيق الدولي الإنساني وتنفيذه على المستوى الوطني، وكان لها دور في العديد من البرامج والفعاليات الأساسية التي تُسهم في تعزيز التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، سواء من خلال البرامج التدريبية الموجهة للقوات الأمنية أو موضوع النشر والتثقيف الموجَّه للجامعات والمؤسسات المعنية في الدولة، علاوة على المؤسسات المعنية بتطبيق معايير الدولي الإنساني كالمجتمع المدني أو المساهمة في دعم منظومة الإنساني في مجلس القضاء أو المنظمات المدنية.وأضاف أن اللجنة عملت على العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها إلى كقوانين المفقودين وحظر الألغام الأرضية، فضلاً عن ما قدمته من التقرير الطوعي الأول الذي يمثل الامتثال الأساسي بالنسبة للدولة، علاوة على تصنيفها من قبل اللجنة للصليب الأحمر من اللجان المتميزة على المستوى العربي والإقليمي، خصوصاً بعد ما قدمته من إنجازات خلال المدة الماضية تتعلق بآلية الامتثال على مستوى الدولي والإنساني، والكثير من البرامج والمشاريع المتعددة في منظومة حقوق الإنسان.