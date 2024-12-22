نساء وأطفال منذ اكثر من أربعة عقود.. ماذا وجد في بادية السماوة؟

نيوز – محلي

شهدت منطقة الشيخية في بادية السماوة، جنوبي العراق، فتح مقبرة جماعية تعود لضحايا النظام السابق، بحضور عدد من الجهات الرسمية والمحلية.

وقالت عقيلة رئيس الجمهورية، شاناز إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي مشترك، إن "عملية فتح المقبرة، تمثل خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة، وإحياء الضحايا الذين عانوا جرائم الإبادة الجماعية خلال حقبة النظام البائد".

وأضافت أن "هذه المقبرة، التي اكتُشفت عام 2019 تضم رفات أطفال ونساء ورجال دفنوا، قبل أكثر من أربعة عقود".

من جهته، قال محافظ المثنى مهند العتابي، أن "الجهود مستمرة بالتنسيق بين الحكومة المحلية والجهات المختصة للتنقيب عن المقابر الجماعية وتوثيقها، وعددها في بادية السماوة 23 مقبرة".

بدوره، أكد مدير عام دائرة المقابر الجماعية، ضياء كريم، أن "عملية فتح المقبرة استمرت ثمانية أيام متواصلة"، الى ان "المقبرة تضم عشرات الرفات من مختلف الأعمار جميعهم يرتدون الزي الكردي".

وسيتم نقل الرفات الرفات إلى دائرة الطب العدلي في بغداد لمطابقتها مع عينات الدم التي تم أخذها من ذوي المفقودين وإجراء فحص التعرف على هويات الضحايا عبر فحص الحمض النووي (DNA).