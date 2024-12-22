شاب ينتحر في كربلاء

نيوز – محلي

افاد مصدر مطلع، اليوم الاحد، بإقدام شاب على الانتحار في محافظة .

وقال لـ نيوز، ان "شابا اقدم على الانتحار على نفسه في منطقة فريحة شرق المحافظة". وأضاف ان "الشاب يعاني من اضطرابات نفسية"، الى انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".

