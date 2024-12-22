مرور أربيل تعلن إيقاف "المعاملات" حتى العام الجديد

أعلنت مديرية مرور أربيل، اليوم الأحد، عن إيقاف إنجاز المعاملات حتى العام الجديد.

وقال مصدر حكومي لـ نيوز، إنه "تم إيقاف إنجاز المعاملات اعتباراً من اليوم الاثنين حتى العام الجديد".

وأضاف أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الاستعدادات لإغلاق العام الجاري وتنظيم الأعمال الإدارية لبداية العام الجديد 2025"، مشيراً إلى أن "الدوام سيُستأنف في الأيام الأولى من العام المقبل".