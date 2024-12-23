قرب اطلاق 8 الاف درجة وظيفية في الصحة.. لن تحل سوى 30% من أزمة ذوي المهن

وقال المتحدِّث الرسميِّ باسم سعد اللامي إن "وزارة الصحَّة تعمل حالياً بالتنسيق مع ووزارة الماليَّة على إجراء عمليات الحذف والاستحداث مع الكلف الماليَّة، ليتسنّى لمجلس الخدمة استكمال عمليات المصادقة والإسراع في إصدار قرارات التوظيف لثمانية آلافٍ من ذوي المهن الطبيَّة والصحيَّة وفقاً للبيانات التي تمَّ إرسالها من وزارة الصحَّة بالتخصّصات والأسماء".وتسد هذه الدرجات حوالي 30% من أصحاب ذوي المهن البالغة اعدادهم 28 الف شخص من اصل حوالي 60 الف خريج لعام 2023 والذي لم يتم تعيين سوى نصفهم، ليتبقى حوالي 28 الف خريج من تخصصات طب الاسنان والصيدلة وغيرها من التخصصات التي تقول وزارة انها مكتفية منهم.