كردستان يعطل الدوام الرسمي 11 يوما

وقالت الحكومة في بيان ورد لـ نيوز، إن " إقليم يعلن تعطيل الدوام من يوم الأربعاء المقبل (25 كانون 2024) إلى الخميس الموافق 2 كانون الثاني 2025".وأضافت الحكومة، أن "الدوام سيستأنف يوم الأحد الموافق 5 كانون الثاني 2025".