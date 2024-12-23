القبض على 19 مطلوباً بتهم مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "نفذت مفارز قسم شرطة التابع الى قيادة شرطة ممارسة امنية مسائية اشرف عليها شرطة الكرخ، حيث تمكنت مفارز القسم من تنفيذ 19 امر قبض صادر من بحق متهمين مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة".واضافت، انه "تم اصطحاب المتهمين الملقى القبض عليهم الى مراكز التابعة للقسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".