بناء على طلب تحالف العزم.. السوداني يوافق على استحداث ناحية الكفاءات

نيوز – محلي

وافق محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على استحداث ناحية الكفاءات، بناء على طلب تحالف العزم.

وقال رئيس تحالف العزم في النائب القيسي في تصريح للمكتب الإعلامي للتحالف وتلقته نيوز، ان "رئيس الوزراء وافق على طلب استحداث ناحية الكفاءات، التي تشمل مناطق الغزالية، الفروسية، البكرية، الخضراء، العامرية، حي الجامعة، حي حطين، منطقة السفارات، وحي العدل"، مبينا ان "ذلك جاء ذلك استجابة للكتاب الموجه من النائب بتاريخ 15/10/2024".

وأضاف ان "رئيس الوزراء أحال الطلب إلى محافظة لإجراء اللازم، في خطوة تهدف إلى تحسين الواقع الخدمي وتطوير الخدمات الإدارية لهذه المناطق الحيوية".

وأكد النائب القيسي لأهالي المناطق المشمولة أن "الإجراءات مستمرة بالتنسيق مع محافظة ومجلس المحافظة، حيث تم إحالة التوجيه إلى مجلس محافظة / الرئيس لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لتهيئة إقرار المشروع"، إلى أن "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة ويعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين".

وأكد "مواصلته العمل على تذليل العقبات لضمان تنفيذ المشروع في أسرع وقت".