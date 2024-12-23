في الديوانية.. حديث محلي عن مخالفات بتسويق الحنطة

كشفت الزراعة بمجلس محافظة الديوانية، الاثنين، عن رصد مخالفات في تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي.

وقال جعفر الموسوي في حديث لـ نيوز، "من خلال دورنا الرقابي للموسم الزراعي السابق والموسم الشتوي لزراعة الحنطة لاحظنا مخالفات عدة من قبل التجار في التسويق باعتبار أنه تم تقليص الخطة الزراعية بسبب شحة المياه".

وأضاف "تم تسويق محصول الحنطة أكثر من المزروع فعلا في وهذا انعكاس تام على مستوى العراق"، الى أن "هناك بعض المختصين اجازوا الموضوع بانه استقبال محصول وهمي وهذا يخل بالوضع الاقتصادي في البلد".

وتابع الموسوي "سعينا مع الحكومة بزيادة الخطة المزروعة بالنسبة لمحصول الحنطة وهناك تأييد من الحكومة والمحافظة بالاعتناء بالخطة"، مشددا بالقول "وجهنا بحصر النسب المزروعة من الأراضي داخل الخطة وخارجها وتقييدها بسجلات الزراعية".