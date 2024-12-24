جنايات البصرة: الإعدام بحق تجار مخدرات

وأوضح مجلس في بيان ورد لـ نيوز، أن "المدانين ضبطت بحوزتهما 2 كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكمين صدرا استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".