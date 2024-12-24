القضاء يحكم على جماعة القربان في العراق

نيوز – محلي

اصدر مجلس الأعلى، اليوم الثلاثاء، حكما على جماعة القربان في .

وقال مجلس في بيان ورد لـ نيوز، ان "محكمة جنايات أصدرت أحكاما بالسجن بحق مدانين ينتمون إلى جماعات ما تسمى بـ (القربان) المنحرفة".

وأضاف أن "الاحكام صدرت لارتكاب المدانين جريمة تحريض المواطنين على الانتحار"، الى ان "الحكمين صدرا وفقا لأحكام المادة 408/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".