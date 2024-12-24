طقس العراق.. حالة جوية جديدة وتحذيرات من الضباب

توقعت العامة للانواء الجوية، الثلاثاء، حالة جديدة، محذرة من تشكل الضباب فجر الغد.

وقالت في بيان، إن "صورا متحركة للسحب المرصودة الساعة 07:45 ليلا بتاريخ 2024/12/24 تظهر بقايا السحب تتجه شرقا وتعلن نهاية فرص الأمطار التي أثرت في أجواء مدن جنوب البلاد قبل منتصف الليلة".

وأضاف البيان "ننتظر حالة جديدة تبدأ يوم الخميس يبدأ تأثيرها أبتداء من غرب وشمال غرب البلاد".



ولفت البيان الى "تحذيرات فجر الأربعاء من تشكل الضباب وانعدام الرؤية في مناطق من مدن وسط البلاد والانبار ونينوى ومناطق من وأربيل".