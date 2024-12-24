في أربيل.. كنيسة مار يوسف تقرع الأجراس (صور)

وتوافد المصلون من مختلف أنحاء للمشاركة في قداس العيد الذي حمل رسائل المحبة والسلام والتآخي بين جميع أبناء .وتزينت الكنيسة بأجواء روحانية دافئة، حيث رفعت الصلوات والأدعية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.