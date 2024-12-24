التربية تقرر عدم إعادة العمل بنظام المحاولات

قررت وزارة التربية، الثلاثاء، عدم إعادة العمل بنظام المحاولات.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن "هيئة الرأي في تصوت على عدم إعادة العمل بنظام المحاولات".

ونظام المحاولات او مايعرف بـ"التحميل"، هو نظام يتضمن السماح لطلبة السادس الاعدادي ممن يرسبون في درس او درسين، ان يعيدوا العام الدراسي في السنة التالية لكن دون دوام او إعادة بجميع المواد الدراسية.

ويتاح لهم بمادة او مادتين فقط اللتين رسب بهما الطالب، مع الحفاظ على درجاته للمواد الأخرى التي نجح بها في السنة الدراسية الماضية.