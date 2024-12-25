عطلة رسمية في هذه المحافظات غداً

نيوز – محلي

أعلنت عدد من المحافظات، اليوم الأربعاء، عن تعطيل الدوام ليوم غد الخميس، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وادناه المحافظات التي عطلت الدوام غدا: -كركوك - - - - السليمانية - دهوك - حلبجة

