الكشف عن "أرقام مثيرة" تخص عقارات الدولة

كشفت سابق، اليوم الأربعاء، عن "أرقام مثيرة" تخص عقارات التي تم الاستيلاء عليها، فيما أشارت الى أن قيمتها المالية في فقط تبلغ 45 مليار دولار.

وقالت البجاري خلال حديثها لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه الفضائية، إن "موضوع عقارات استولت عليه جهات متنفذة أحزاب وميليشيات وجهات سياسية لذلك لم نر حلا لهذا الموضوع الشائك".

وأضافت أن "عقارات ثروة وطنية وتعتبر عائدا وطنيا وتجلب أمولا"، معتبرة أن "الحل موجود لكن هل الأجهزة الرقابية تمتلك الإرادة الحقيقية لفتح الملف".

ولفتت البجاري الى وجود "مجاملات" بشأن الموضوع، مضيفة "كخطوة أولى في عام 2022 تم تشكيل تكون هناك إحصائية بعدد العقارات".

وأشارت الى أن "إحصائيات والتي لا اعتبرها دقيقة هناك 31 ألفا و378 عقارا موجودا في البلاد"، مؤكدة أن "الإحصائية الأولى الموجودة بعد عام 2003 كعقارات 173 ألف عقار عدا إقليم والأراضي الزراعية".

وتابعت "في فقط قيمتها المالية 45 مليار دولار التي تم الاستيلاء عليها، المفروض تخضع لقانون بيع وايجار اموال رقم 21 لعام 2013"، معربة عن أملها من البرلمان "فتح الملف".

وكانت هيئة النزاهة قد احصت أكثر من 31 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومواطنين.

وسبق أن كشف رئيس الحفاظ على املاك امير المعموري، عن اكمال اللجنة تقريرها بخصوص عقارات والاستعداد لعرضه على البرلمان في الفصل التشريعي المقبل، مشيرا الى ان المبالغ المهدورة تقدر بتريليونات الدنانير، فيما لفت الى تشخيص عمليات شطب وتزوير و"نصب" على وشراء عقاراتها بأثمان بخسة.