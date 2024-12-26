2025.. قد يكون عامًا "ذهبيا" لـ5 ملايين عراقي

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن "عام 2025 سيكون عام الحقوق لفئة ذوي الإعاقة، إذ ستلزم الوزارة جميع الجهات الرسمية بتنفيذ فقرات قانون رقم 38 لسنة 2013 ، وستخصص فرقاً ميدانية لمخاطبة الوزارات بهذا الصدد"، مؤكداً أن "تطبيق فقرات هذا القانون، بات أمراً مُلحّاً لتحسين الواقع المعاشي وتوفير الخدمات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمنحهم سكناً لائقاً، كون نسب كبيرة منهم لا تملك سكناً حقيقياً ومصدر دخل ثابتاً".وأشار إلى أهمية خلق فرص عمل حقيقية لهم وتوفير العلاج اللازم وتخصيص أماكن عامة ومركبات خاصة بهم، إلى جانب إدخال مفردات للمناهج الدراسية ومنها لغة الإشارة و(بريل)، فضلاً عن تعزيز فرص توظيفهم من خلال مع القطاعين الخاص والعام"، بحسب صحيفة الحكومية.وأكد العقابي أن هناك اهتماماً كبيراً بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة، لاسيما أن التحديات التي تواجههم تتطلب تكاتف الجهود والعمل المشترك لتذليلها وتوفير الدعم اللازم لهم بهدف تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، لافتاً إلى أنه تم إعداد خطة من قبل الوزارة لتطوير قدرات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لتأهيلهم ودخولهم في سوق العمل من خلال تجهيز الورش والجمعيات بالمواد الأولية والمعدات وإكساب المعاقين الخبرات والمهارات اللازمة لتشجيعهم على الإنتاج وتسويق منتجاتهم.