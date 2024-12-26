التربية تقرر تقديم امتحانات نصف السنة لهذه الصفوف (وثيقة)

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، إن "الوزارة قررت تقديم امتحانات نصف السنة للصفوف الأربعة الأولية للعام الدراسي ۲٠٢٥/٢٠٢٤ مع موعد الامتحانات الشفوية وحسب رؤية المديريات العامة".وأضافت الوزارة، "اما بالنسبة للاختبارات التحريرية تجري في موعدها المحدد، نظرا لكثرة التلاميذ في المرحلة الابتدائية".