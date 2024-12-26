وفاة طفلين غرقا جنوب بغداد

وقال في حديث لـ نيوز، إن "طفلين توفيا بعد تعرضهما لحادث غرق في جدول اروائي في ناحية اللطيفية".

وأضاف أنه "تم انتشال جثتيهما ونقلهما الى الطب العدلي".