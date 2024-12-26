أطباء في نينوى يهددون بتعليق الدوام (وثيقة)

هدد أطباء في محافظة نينوى، بتعليق الدوام إذا لم يتم صرف رواتبهم.

وجاء في وثيقة صادرة عنهم، "يستنكر أطباء محافظة حديثي عدم تمويل مستحقاتهم المالية منذ بداية تعيينهم ولغاية اللحظة اسوة بأقرانهم الأطباء الدوريين في المحافظات".

وأضافوا أنه "في حال لم يتم صرف رواتب الأطباء حديثي أسوة ببقية موظفي صحة فسيتم تعليق دوام الأطباء الدوريين في كافة مستشفيات في اليوم الثاني على التوالي".

أدناه نص الوثيقة..