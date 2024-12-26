في بغداد.. وفاة موقوفة وإصابة فتاة باعتداء

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بوفاة موقوفة في سجن للنساء، فيما أشار الى إصابة فتاة باعتداء من شخصين.

وقال في حديث لـ نيوز، إن "موقوفة توفيت في سجن النساء بعد تدهور حالتها داخل واثناء نقلها الى فارقت الحياة".

وفي حادث آخر، قال "اقدم شخصان على الاعتداء بالضرب المبرح على فتاة ضمن الواثق بمنطقة الكرادة"، الى أن "قوة امنية تمكنت من اعتقالهما وايداعهما التوقيف ونقلت المصابة الى قريب".