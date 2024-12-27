ساكو يكشف عن "مخاوف مسيحية عراقية" مما يجري في سوريا

وقال ساكو في مقابلة مع موقع "فاتيكان نيوز": "هناك القليل من الخوف بين الناس، ويتساءل المرء عن العواقب التي قد يخلفها هذا التغيير في العراق".وقال الكاردينال ساكو في المقابلة "إن زعماء المعارضة المسلحة الذين سيطروا على البلاد يتحدثون عن نظام وعن جديدة تحترم حقوق الإنسان وعن حكومة ستشهد مشاركة كل المكونات السياسية والاجتماعية. ونأمل أن يكونوا صادقين".وأضاف: "ما نحتاج إليه هو القدرة على التسامح، ولكن أيضا الشجاعة لعدم الاستسلام، أعلم أن هذا صعب للغاية، لكننا نؤمن أن الله قادر على جلب السلام إلى هذه الأرض"، مبينا ان "اليوم في لا تتوفر الظروف للأمن والاستقرار الدائمين للعيش بحرية واحترام الحقوق"، ولكنه قال إن "العلاقات بين الأديان ما زالت حية للغاية" في .وأوضح: "لقد عملنا على هزيمة الكراهية؛ والمشكلة لا تكمن في الزعماء الدينيين بل في السياسيين. ويتعين على الأديان أن تساهم في القضاء على الانقسام والتشرذم داخل نفسها"، مبينا ان " الانسجام بين الجماعات الدينية مهدد عندما "يصبح الدين أداة سياسية وليس علاقة حرة ومحبة مع الله، لذلك أطالب دائما بفصل الدين عن الدولة، فهما حقيقتان مختلفتان، فالدين للأفراد والدولة للجميع، ولا ينبغي للدولة أن يكون لها دين".وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع دمشق في 24 ديسمبر/كانون الأول للاحتجاج على المشاعر المعادية للمسيحيين في أعقاب حرق شجرة عيد الميلاد في وسط سوريا، ونشر زعيم ديني من هيئة تحرير الشام مقطع فيديو قال فيه إن أولئك الذين أحرقوا الشجرة "ليسوا سوريين" وسوف يعاقبون.كان عدد المسيحيين المقيمين في يقدر بنحو 1.5 مليون نسمة في عام 2011، ولكن هذا الرقم انخفض في عام 2022 إلى نحو 300 ألف بسبب الاضطهاد وآثار الحرب الأهلية السورية، كما تم تدمير أكثر من 120 مكان عبادة مسيحي في البلاد منذ عام 2012.وبالمثل، تم طرد ما يصل إلى 100 ألف مسيحي من عندما سيطر تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من البلاد في عام 2014، لكن الكاردينال قال إن حوالي 60٪ من المسيحيين عادوا إلى بعد الإطاحة بتنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017.