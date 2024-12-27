ماذا سيحصل بعد العاصفة التي ضربت مناطق في العراق بضمنها بغداد؟

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الجمعة، تساقطاً للأمطار والثلوج مع تصاعد للضباب وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وقالت في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد السبت سيكون غائما ممطرا في الأقسام الشرقة من البلاد يتحسن تدريجيا بعد الظهر كما تتساقط الثلوج في المنطقة الشمالية وتصاعد للضباب صباحاً، فيما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقة الوسطى وقليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاحد سيكون صحوا واحيانا غائما جزئيا مع تصاعد للضباب يزول تدريجيا ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية وتنخفض في المنطقة الجنوبية".

وأضافت ان "طقس الاثنين المقبل سيكون غائما جزئيا يتحول تدريجيا خلال الظهر ابتداء من الأقسام الغربية الى غائم مع تساقط زخات مطر في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ومع معظم اقسام المنطقة الشمالية كما يتشكل الضباب صباحا في أماكن متعددة من البلاد".

وتابعت ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية وغائم جزئي الى غائم مصحوب بتساقط زخات مطر في مناطق متفرقة من المنطقة الشمالية وغرب المنطقة الوسطى كما يتشكل ضباب خفيف صباحا في اماكن متعددة من البلاد".

وبينت ان "درجات الحرارة العظمى المتوقعة في البلاد ليوم غد السبت هي 22 مئوية في البصرة وميسان وذي قار وو21 في المثنى و17 في و11 في السليمانية و12 في دهوك و13 في أربيل".

يذكر ان رياح شديدة هبت صباح اليوم في مناطق متفرقة من البلاد بضمنها العاصمة مما ولد طقس غائم مع حصول عواصف أدت الى تصاعد للغبار.