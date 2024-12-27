رسالة الى العراقيين: أغلقوا الأبواب جيداً وابتعدوا عن الأشجار وانتبهوا للأبراج

ونشرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، الوصايا والارشادات الدفاع المدني الخاصة بالعواصف:1- يُوصى بعدم الاقتراب من الأسلاك المتدلية تجنباً لمخاطر انقطاعها نتيجة العاصفة، حيث من الممكن أن لا يزال التيار الكهربائي موجوداً فيها.2- يُنصح بعدم الاقتراب من المباني التي لا تزال قيد العمل أو تلك التي تُعتبر مهددة بالسقوط، وذلك تحسباً لسقوط بعض مخلفات البناء.3- يُفضل تجنب الاحتماء تحت الأشجار الكبيرة نظراً لاحتمالية سقوطها.4- ينبغي توخي الحذر عند القيادة، خصوصاً في العواصف المصحوبة بالغبار الكثيف، مع الانتباه لعلامات المرور.5- يُوصى بإغلاق الأبواب والنوافذ داخل المنازل للحد من تسرب هواء أثناء العاصفة، مما يساعد في تجنب الحوادث غير المتوقعة نتيجة سقوط محتويات المنزل بشكل عشوائي.6- يتعين على أولياء الأمور توعية الأطفال حول طبيعة العاصفة، لضمان نومهم بسلام، خاصة وأن العواصف قد تكون مصحوبة بأصوات قد تُثير خوف الصغار.7- يُنصح بالحذر عند عبور الشوارع، لاسيما خلال الليل، نظراً لأن العواصف المحملة بالغبار قد تؤثر على رؤية السائقين لمسافات طويلة.8- يجب إزالة المواد القابلة للتطاير من أسطح المباني لتفادي حدوث حوادث إصابة نتيجة تساقطها.9- ينبغي تجنب الوقوف تحت الإعلانات الضوئية، خاصة الكبيرة منها.10- من الضروري تثبيت المظلات بكل أنواعها بشكل جيد، وخاصة تلك المزودة بأذرع حديدية.11- يتعين توخي الحذر تجاه المباني المغلفة بمادة (الكوبوند) لاحتمالية تطاير بعض الأجزاء منها أثناء العواصف.12- يجب الانتباه إلى جميع أبراج الاتصالات والإنترنت، تحسباً لوقوعها أو تمايلها، خاصة وأنها مثبتة فوق المنازل السكنية.13- ضرورة وسرعة الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني (115) مجاناً من أي هاتف محمول أو ارضي عند حصول اي طارئ (لا سمح الله).