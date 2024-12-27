"الساهر" في قبضة المحتوى الهابط

وقال لـ نسوز، ان "لجنة المحتوى الهابط في ومن خلال المتابعة المكثفة والتدقيق اتخذت القانونية اللازمة بحق المدعو ( الساهر)".ومن الجدير بالذكر ان، الساهر مطرب يحيي حفلات شعبية واعراس باداء مبتذل وحركات وكلمات غير لائقة.